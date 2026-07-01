Eine Verdopplung dieser nicht verzinsten Mindestreserve würde Notenbanken in liquiditätsreichen Ländern wie Deutschland helfen, ‌Verluste aus der Verzinsung von Überschussreserven zu verringern. Diese waren durch die Anleihekaufprogramme des vergangenen Jahrzehnts auf Billionenhöhe angewachsen. Aktuell zahlen die EZB und die 21 nationalen Zentralbanken der Euro-Zone 2,25 Prozent ​Zinsen ​auf Überschussliquidität in Höhe von rund 2,16 Billionen ⁠Euro, was jährliche Ausgaben von etwa 48,7 Milliarden Euro ​bedeutet. Eine Verdopplung der ⁠unverzinsten Mindestreserve würde diese Zinslast um fast vier Milliarden Euro verringern.