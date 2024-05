Das teilte die Bankenaufsicht Bafin am Dienstag in Frankfurt/Main mit. Die Vorwürfe der Behörde gegen N26 beziehen sich auf das Jahr 2022. In dem rechtskräftigen Bussgeldbescheid heisst es, das Institut habe 2022 systematisch Geldwäscheverdachtsmeldungen verspätet abgegeben.