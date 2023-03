Auch eine Aufspaltung oder ein Verkauf der CS dürfte nicht vom Tisch sein. Allerdings sei die Credit Suisse für einen Käufer in ihrer jetzigen Form nicht interessant, glaubt der Freiburger Professor: "Es sei denn, man könnte den faulen Teil der Bank aufgeben und den profitablen Teil behalten." Den "faulen Teil" sieht er in einem grossen Teil des Investmentbankings, an dem die CS in der Vergangenheit stets festgehalten hatte.