Sinkende Renditen treiben Aktien im zweiten Halbjahr

Invesco, das ein Vermögen von 1,4 Billionen Dollar verwaltet, geht davon aus, dass die Fed in den kommenden Monaten eine Pause einlegen wird, bevor sie später in diesem Jahr zu einem Lockerungszyklus übergehe. Dies werde eine Rallye am Aktienmarkt auslösen. "Wenn der Konjunkturabschwung in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 eintritt, wird der Aktienmarkt auf eine Erholung im Jahr 2024 hoffen", sagte Kristina Hooper, die leitende globale Marktstrategin des Fondsmanagers. "Tech-Titel reagieren sehr gut auf sinkende Renditen, was insgesamt positiv für Aktien ist."