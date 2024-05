Auch die CS-Krise führte zu vielen Anfragen besorgter Bankkundinnen und -kunden. Insgesamt erledigte die Bankenombudsstelle im vergangenen Jahr 2360 Fälle, was einem Anstieg um 18 Prozent gegenüber 2022 entspricht, wie Bankenombudsman Andreas Barfuss am Mittwoch an einer Medienorientierung erklärte.