Die UBS rechnet aber mit Milliardensummen, die sie bei verschärften Kapitalvorschriften aufbringen müsste.

Das ist – mit Verlaub – «Chabis»: Die Bank schüttet Milliarden an die Investoren aus. Wenn die UBS ihre Aktienrückkaufprogramme und Gewinne zurückbehält, hat sie das erforderliche Kapital recht schnell beisammen. Vor allem aber: Die zusätzlichen Milliarden Eigenkapital sind - zweitens - keine Kosten. Das ist einfach Geld, das die Bank für schlechte Zeiten zur Seite legt. Geld ist ja nicht weg, es gehört nach wie vor der Bank - und zwar eben in Form von Eigenmitteln.