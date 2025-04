Nach der Notübernahme der in Schieflage geratenen Credit Suisse im Jahr 2023 ist die UBS in der Schweizer Bankbranche zum dominierenden Anbieter geworden. Die Bilanzsumme des Zürcher Instituts mache etwa 40 Prozent des gesamten Sektors aus, hiess es in der Studie. Ein Kollaps der UBS könnte das ganze Land in Bedrängnis bringen. Um das zu verhindern, will die Regierung die Kapitalanforderungen für die UBS deutlich verschärfen, Eckwerte dazu sollen Anfang Juni vorliegen. Dagegen wehrt sich die UBS, weil sie Wettbewerbsnachteile befürchtet. Insidern zufolge würde die UBS im Extremfall auch einen Wegzug prüfen, auch wenn das für die Bank und das Land mit vielen Nachteilen verbunden wäre. «Die Erfahrung zeigt, dass das Ausmass einer solchen Disruption erst im Laufe der Zeit offensichtlich wird», führt die Studie aus.