Autofahren und Fliegen deutlich günstiger

Auch Kinderbekleidung (plus 5,4 Prozent), Treibstoff (plus 4,9 Prozent), Weisswein (plus 4,4 Prozent) sowie Bekleidungszubehör (plus 4,1 Prozent) wurden im August teurer. In die umgekehrte Richtung ging es im Individualverkehr: Dort sanken die Preise gleich um 17,9 Prozent. Allein die Preise für private Verkehrsmittel wie etwa Mietwagen hätten sich nach der Feriensaison halbiert, wie Comparis mitteilt. Andere Ausgaben, wie etwa Parkgebühren oder Gebühren für Privatfahrzeuge und Fahrschulen, blieben dagegen unverändert.