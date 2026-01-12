Standortnachteil befürchtet

Der Bundesrat halte zwar fest, dass faktisch nur die UBS direkt von der vorgeschlagenen Kapitalverschärfung betroffen wäre, so die Bankiervereinigung weiter. Die massive Massnahme hätte jedoch weitreichende Folgen: Sie würde zu höheren Kosten und möglichen Einschränkungen bei internationalen und nationalen Bankdienstleistungen führen und das Auslandsgeschäft für Banken in der Schweiz verteuern. Dadurch entstünde ein struktureller Standortnachteil, der nicht nur international tätige Banken betreffe, sondern den gesamten Finanzplatz schwäche und die Schweizer Realwirtschaft belaste.