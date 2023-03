Es sei die beste Lösung zur raschen Wiederherstellung des verlorengegangenen Vertrauens, sagte SBVg-Präsident Marcel Rohner am Dienstag vor den Medien. Die Alternative zum Verkauf der schwer angeschlagenen Bank an die grössere UBS wäre eine Abwicklung der Credit Suisse nach den Regeln des "Too big to fail"-Regimes, erklärte Rohner an der Jahresmedienkonferenz des Branchenverbands. Die getroffene Entscheidung sei schlussendlich zum Wohl des Finanzplatzes Schweiz erfolgt, gab er sich überzeugt.