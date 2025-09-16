Zusätzlich wolle der Bundesrat die Kompetenzen der Finanzmarktaufsicht ausweiten. «Das ist rechtsstaatlich höchst bedenklich», sagte Rohner. Und er warnt vor zu hohen Erwartungen an die Finma bei einer Notlage à la CS: «Es gibt keinen Regulator auf der Welt, der eine solche Krise verhindern kann. Man kann einzig die Rahmenbedingungen so setzen, dass sie unwahrscheinlicher wird.»