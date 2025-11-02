«Sie ist ein ganz wichtiger Pfeiler des Finanzplatzes», sagte Marcel Rohner, Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung im Gespräch mit der «SonntagsZeitung» über die UBS. Zugleich verwies er darauf, dass die Aktionäre zu 70 bis 80 Prozent im Ausland seien. «Wenn die Rahmenbedingungen in der Schweiz im Verhältnis zu anderen Standorten schlecht werden, ist der Verwaltungsrat gezwungen, Alternativen auszuloten.»