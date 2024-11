Für 30 Prozent der Kundinnen und Kunden komme ein Anbieterwechsel, unabhängig von der Höhe der Zinsdifferenz, gar nicht in Frage, wird Studienleiter Andreas Dietrich in der Studie zitiert. «Die Hausbank geniesst in vielen Fällen noch immer grosse Loyalität, besonders wenn ein Wechsel mit zusätzlichen Hürden verbunden ist».