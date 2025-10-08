Ausserdem stellt die SNB hohe Anforderungen an die Sicherheit und Funktionalität der neuen Serie. So sind etwa Sicherheitsmerkmale erforderlich, die leicht zu erkennen und schwer zu fälschen sind. Die Nationalbank hatte die Entwicklung der zehnten Banknotenserie im vergangenen Oktober angekündigt, um sicherzustellen, dass die Schweizer Banknoten langfristig den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen.