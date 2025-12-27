Als zentrales Element für den Ermittlungserfolg führt die Bundesanwaltschaft auch die enge Zusammenarbeit mit ausländischen Partnerbehörden ins Feld. Das zeige sich exemplarisch an einer internationalen Aktion im September 2024, bei der in Frankreich mehrere mutmassliche Mitglieder einer kriminellen Gruppierung festgenommen wurden. Laut aktuellem Ermittlungsstand könnte die Gruppierung mit rund zehn Taten in der Schweiz in Verbindung stehen.