Der Rücktritt von der Präsidentin der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, Marlene Amstad, sei überfällig. Der Verband will zudem wissen, warum «der naiv handelnde Bundesrat» zugeschaut habe, als die Grossbank an die Wand gefahren wurde. Der Verband erwarte Erklärungen, warum die «zahmen Aufsichtsbehörden der Credit Suisse während Jahren erlaubt haben, mit tieferen Eigenmittel zu arbeiten, als regulatorisch nötig», wie er am Donnerstag mitteilte. Ein Zusammenbruch sei bereits vor dem Frühling 2023 absehbar gewesen.