In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres erzielte die BCJ einen Reingewinn in Höhe von 10,3 Millionen Franken, was gegenüber der Vorjahresperiode einem Anstieg um 8,5 Prozent entspricht. Der operative Gewinn stieg gar um über 21 Prozent auf 19,9 Millionen, wie die Bank am Donnerstag mitteilte.