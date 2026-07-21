Für die zuständige RBC-Analystin bedeuten die Halbjahreszahlen nach dem enttäuschenden Management-Update für die ersten vier Monate zwar auch eine gewisse Beruhigung, «doch die Prognose, dass die Nettoneugelder im Jahr 2027 aufgrund von Risikominderungsmassnahmen und dem anhaltenden Rückgang der Anzahl Berater weiterhin mit Gegenwind zu kämpfen haben, wirft einige Fragen hinsichtlich der Nachhaltigkeit dieser Trends auf.»