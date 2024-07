Die Mattel-Aktie sprang um mehr als fünf Prozent nach oben. Das vor allem für die «Barbie»-Puppen bekannte Unternehmen wird an der Börse mit mehr als fünf Milliarden Dollar bewertet. Hinter L Catterton steht der französische Milliardär und LVMH-Grossaktionär Bernard Arnault. In Deutschland ist der Investor vor allem als Mehrheitseigentümer des Korksandalen-Herstellers Birkenstock bekannt. Dieser hat indirekt Verbindungen zu Mattel: Im vergangenen Jahr hatte Birkenstock seine Sandalen im «Barbie»-Kinofilm platziert und damit seine Bekanntheit in den USA kurz vor dem Börsengang in New York deutlich nach oben geschraubt.