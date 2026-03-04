Grund für den Rückenwind der Temenos-Valoren ist eine Rating-Hochstufung der britischen Bank Barclays. Sie stuft die Titel des Genfer Unternehmens neu auf Übergewichten von Marktgewichten hoch und erhöht das Kursziel von 77 auf 85 Franken. Gegenüber dem aktuellen Kursniveau ergibt sich dadurch ein Aufwärtspotenzial von 16 Prozent.
Der Bankensoftwareanbieter gewinne weiterhin Marktanteile in einem strukturell wachsenden Markt, schreibt Analyst Sven Merkt. Zudem gehe das Management die bestehenden Umsetzungsprobleme an, was zusätzliche Wachstumschancen - insbesondere in den USA - eröffnen und die Gewinnentwicklung ankurbeln könnte. Als sogenanntes «System of Record» sei Temenos zudem vergleichsweise gut gegenüber KI-bedingten Veränderungen positioniert, was aus Sicht des Analysten ein attraktives Chance-Risiko-Profil für die Aktie schaffe.
Mit dieser Hochstufung raten nun insgesamt drei Expertinnen oder Experten zum Kauf. Neun sind mit einem Halten etwas vorsichtiger, während vier den Verkauf empfehlen. Die Kurszielrevisionen fallen dabei sehr unterschiedlich aus: Seit Jahresbeginn haben vier Analystinnen und Analysten das Kursziel gesenkt, während ebenso viele es erhöht haben. Das durchschnittliche Preisziel liegt hingegen bei 71,63 Franken - also rund 2,5 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau.
(cash/AWP)