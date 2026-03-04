Mit dieser Hochstufung raten nun insgesamt drei Expertinnen oder Experten zum Kauf. Neun sind mit einem Halten etwas vorsichtiger, während vier den Verkauf empfehlen. Die Kurszielrevisionen fallen dabei sehr unterschiedlich aus: Seit Jahresbeginn haben vier Analystinnen und Analysten das Kursziel gesenkt, während ebenso viele es erhöht haben. Das durchschnittliche Preisziel liegt hingegen bei 71,63 Franken - also rund 2,5 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau.