Ein lebhaftes Handelsgeschäft hat der Barclays Bank einen überraschend hohen Gewinnsprung beschert. Daraufhin kündigte das britische Geldhaus einen milliardenschweren Aktienrückkauf an. «Wir sind auf gutem Weg, unsere Mittelfrist-Ziele zu erreichen und unseren Investoren strukturell höhere und stabilere Renditen zu bieten», sagte Konzernchef C. S. Venkatakrishnan am Dienstag.