Sollte es zu einem derartigen Deal kommen, wäre dies laut Bloomberg-Daten branchenübergreifend der grösste seit der Übernahme von Time Warner durch AT&T im Jahr 2018, die einschliesslich Schulden ein Volumen von rund 110 Milliarden Dollar hatte. Grosse Transaktionen werden sich laut Woeber nicht auf die KI-Branche beschränken. In den Führungsetagen werde über kurzfristigere Unsicherheit an den Märkten hinaus über strategische Deals nachgedacht.