Die britische Grossbank Barclays plant einem Insider zufolge ein neues Sparprogramm und wird womöglich tausende von Arbeitsplätzen abbauen. Insgesamt könnten 1500 bis 2000 Stellen hauptsächlich im internen Dienstleistungsbereich gestrichen werden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Donnerstag. Das Management wolle die Rentabilität steigern und prüfe dazu mehrere Optionen. Insgesamt wolle Barclays eine Milliarde Pfund (1,15 Milliarden Euro) einsparen, rund sieben Prozent der jährlichen Betriebskosten im Jahr 2022. Die potenziellen Kürzungen würden in erster Linie bei Barclays Execution Services erfolgen. Die Einheit wurde 2017 ins Leben gerufen, um den Support für zwei zentrale Geschäftsbereiche der Bank zusammenzuführen. Die internen Beratungen seien noch nicht abgeschlossen und das Institut könnte auch noch in anderen Bereichen Stellen kürzen. Ein Sprecher von Barclays lehnte eine Stellungnahme ab.