In den drei Monaten bis Ende Juni sei der Gewinn bei der britischen Grossbank Barclays im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Viertel auf 1,33 Milliarden britische Pfund (rund 1,55 Mrd Euro) gestiegen. Das teilte die Bank am Donnerstag in London mit. Damit übertraf Barclays die Erwartungen der Experten. Die Bank kündigte zudem den weiteren Rückkauf von eigenen Aktien an - dieses Mal für bis zu 750 Millionen Pfund.