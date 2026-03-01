Etwa ein ​Fünftel des weltweit verbrauchten Öls wird durch die Strasse von Hormus zwischen Oman und ‌Iran transportiert. Der Iran und andere Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) exportieren den grössten Teil ihres Rohöls über die Meerenge, vor allem in Richtung ​Asien. ​Jede Störung würde entsprechend ein Risiko ⁠für die weltweite Ölversorgung bedeuten und den ​Preis potenziell steigen lassen.