Barclays schätzt, dass eine Stützung des Frankens in den nächsten zwei Jahren ein Bilanzreduzierungsprogramm in Höhe von rund 100 Milliarden Franken erfordern würde. Dies würde auch den direkten oder indirekten Verkauf von mindestens 25 Milliarden Franken an Staatsanleihen einschliesslich Einlagen und jeweils 10 Milliarden Franken an amerikanischen und europäischen Aktien bedeuten.