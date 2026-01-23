Zwar sei er weiterhin überzeugt vom Premium-Schokoladenmodell des Konzerns, sehe jedoch zunehmende Unsicherheit beim Tempo der Volumenerholung, schreibt der zuständige Analyst Warren Ackerman. Nach kräftigen Preiserhöhungen von mehr als 20 Prozent in der zweiten Jahreshälfte 2025 dürften dem Analysten zufolge die Preise im ersten Halbjahr 2026 nur langsam nachgeben, während die Absatzmengen weiterhin rückläufig bleiben könnten. Trotz Premiumpositionierung müsse Lindt zudem die Preisabstände zur Konkurrenz im Auge behalten, zumal einige Wettbewerber ihre Preise bereits senkten.