Nach einem Gewinnplus im vergangenen Jahr will die britische Grossbank Barclays die Rendite in den kommenden Jahren unter anderem dank weiterer Kostensenkungen kräftig steigern. Neben dem Blick auf die Ausgaben sollen auch steigende Erträge zu der höheren Eigenkapitalrendite beitragen. Bis 2028 soll diese auf mehr als 14 Prozent klettern, wie die Bank am Dienstag in London mitteilte. 2025 konnte Barclays die Verzinsung auf das eingesetzte Kapital um 0,8 Prozentpunkte auf 11,3 Prozent ausbauen.