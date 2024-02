Bis zum Jahr 2026 sollen die Kosten um zwei Milliarden britische Pfund sinken, teilte das Geldhaus bei der Veröffentlichung seiner Jahresbilanz am Dienstag in London mit. Davon sollen vor allem die Anteilseigner profitieren: So will die Bank in den Jahren 2024 bis 2026 insgesamt mindestens 10 Milliarden Pfund für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben. Die Aktien sprang zum Handelsauftakt um fast 7 Prozent nach oben.