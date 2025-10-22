Vom positiven Geschäftsgang sollen die Aktionäre profitieren: Der Vorstand kündigte am Mittwoch überraschend einen Aktienrückkauf in Höhe von 500 Millionen Pfund an. Zudem sollen künftig vierteljährlich Aktienrückkäufe angekündigt werden, wie das Geldhaus mitteilte.
Bank-Chef C.S. Venkatakrishnan hob zudem die Prognose für die Eigenkapitalrendite auf über elf Prozent an. Dadurch habe die Bank Pläne zur Ausschüttung von überschüssigem Kapital an die Aktionäre vorziehen können. Die Barclays-Aktien legten an der Londoner Börse um gut drei Prozent zu.
(Reuters)