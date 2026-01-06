Am 8. März wird in der Schweiz über die Bargeld-Initiative und einen direkten Gegenvorschlag dazu abgestimmt. Am Dienstag lancierten die Befürworterinnen und Befürworter der Initiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)» in Bern vor den Medien ihre Kampagne. In ihren Augen genügt der Gegenvorschlag nicht, um die Versorgung des Landes mit Münzen und Banknoten sicherzustellen.