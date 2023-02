Bargeld für kleine Beträge

Gemessen am Umsatz dominiert in der Schweiz laut der Untersuchung aber die Kreditkarte. "Bargeld wird vor allem für kleine Beträge bis 20 Franken verwendet, weshalb es zwar häufig eingesetzt wird, aber gemessen am Umsatz eine weniger wichtige Rolle spielt", erklärte Tobias Trütsch, Zahlungsökonom der Universität St. Gallen, in der Mitteilung der ZHAW.