Er hält eine Bargeldannahmepflicht für einen zu grossen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und die Vertragsfreiheit. Der Bundesrat verabschiedete am Freitag einen Bericht, den er im Auftrag des Parlaments verfasst hat. Er ist der Meinung, dass ein "weitgehendes Verschwinden" von Bargeld vermieden werden müsse, so lange es keine gleichwertige bargeldlose Alternative gebe.