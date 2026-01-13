Mit der Verankerung in der Verfassung stellten jedoch beide Vorlagen sicher, dass die Bestimmungen über die Bargeldversorgung und die schweizerische Währung nur durch eine Volksabstimmung mit Volks- und Ständemehr geändert werden können. Die Verfügbarkeit des Bargelds und die Festlegung des Frankens als schweizerische Währung seien berechtigte Anliegen, sagte Keller-Sutter. Auch der Bundesrat wolle, dass Bargeld als breit nutzbares Zahlungsmittel erhalten bleibe. Dieses Ziel nehme der Gegenentwurf auf.