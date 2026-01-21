Vontobel-Analyst Mateo Lindauer begrüsste vor allem den CEO-Wechsel, der überfällig gewesen sei. Das Vertrauen in die bisherige Führungsspitze sei seit rund einem Jahr erodiert. Die Ernennung des ehemaligen Unilever-Chefs Hein Schumacher sei eine kleine Sensation. Mit dem Niederländer übernehme ein in der Branche und bei Investoren hoch angesehener Manager die Führung. Er müsse jetzt das Vertrauen der Investoren und der Mitarbeiter zurückgewinnen.