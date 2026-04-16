Die Aktien von Barry Callebaut sinken um 12,2 Prozent auf 1110 Franken, dies in einem etwas leichteren Gesamtmarkt (SPI -0,19 Prozent). Die Papiere sind stark von der Entwicklung des Preises für Kakaobohnen beeinflusst. Die Aktie hat darauf reagiert und in den letzten 12 Monaten um 60 Prozent zugelegt. Im bisherigen Jahr resultiert allerdings ein Minus von gut 15 Prozent.