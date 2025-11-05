Die Aktien von Barry Callebaut steigen bis 9.20 Uhr um 5,5 Prozent auf 1063 Franken, dies in einem leicht schwächeren Gesamtmarkt (SPI -0,01 Prozent). Die Papiere sind stark von der Entwicklung des Preises für Kakaobohnen beeinflusst. Die Aktie hat darauf reagiert und seit den Tiefstwerten im Mai deutlich zugelegt. Seit Anfang Jahr verbleibt aber immer noch ein Minus von gut 10 Prozent.