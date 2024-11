Barry Callebaut befindet sich bekanntlich in einer Transformationsphase. Das Unternehmen bleibe «ein riesiges Bauprojekt», heisst es in einer Einschätzung von Vontobel. Auch der Druck durch den hohen Kakaobohnenpreis lasse nicht nach, was eine erfolgreiche Transformation noch schwieriger mache. «Wir sind jedoch überrascht von der grundlegenden Widerstandsfähigkeit des Unternehmens», so der zuständige Analyst.