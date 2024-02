Bis ins vergangene Jahr sei das Unternehmen wie vier Firmen geführt worden, sagte Feld. Es gab ein Schokoladengeschäft in den USA, eines in Europa, eines in Asien und das weltweite Kakaogeschäft. «Wir haben uns nie entschieden, die Prozesse weltweit zu standardisieren», sagte Feld. Genau diese Doppelarbeiten und Ineffizienzen sollen mit der Entlassungswelle abgebaut werden.