Der Betrieb laufe daher wieder mit normaler Kapazität, teilte das Schweizer Unternehmen am Donnerstag mit. Barry Callebaut hatte am 27. Juni 2022 in der Fabrik eine Salmonellen-positive Schokoladenproduktionscharge entdeckt. Zwei Tage später wurde eine Lecithin-Charge eines Lieferanten als Ursache identifiziert und Barry Callebaut stoppte als Vorsichtsmassnahme alle Schokoladenproduktionslinien in der Fabrik. Der Fund wurde den belgischen Gesundheitsbehörden gemeldet und die Kunden des Werks informiert.