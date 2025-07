Das Management verfüge offensichtlich über eine geringe Visibilität, was Fragen zu den Informationssystemen aufwerfe, so der Vontobel-Analyst. Der Experte von Baader Helvea erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass das Management noch vor kurzem eine Trendwende in Aussicht gestellt habe. Alles in allem sei mit deutlichen Schätzungsrevisionen zu rechnen, heisst es in diversen Kommentaren. Zum Teil machen sich die Fachleute auch Sorgen um die Marktstellung des Konzerns.