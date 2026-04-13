Seit dem 1. April ist Taryn Ridley Vice President Corporate Communications & Public Affairs bei Barry Callebaut. Sie übernimmt die weltweite Verantwortung für interne und externe Kommunikation.Ridley berichtet direkt an CEO Hein Schumacher, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess. Sie arbeitet seit 2015 im Unternehmen und war zuletzt für externe Angelegenheiten und ESG-Themen zuständig.
Ridley folgt auf Kai Hummel, der den Konzern verlassen hat und ab Mai beim deutschen Detailhändler Kaufland tätig sein wird. Hummel reichte im Dezember seine Kündigung ein, wie eine Firmensprecherin im März der Nachrichtenagentur AWP sagte. Er hatte den Posten im September 2023 übernommen.
Der unter Absatzflaute leidende Schokoladenproduzent befindet sich im Umbruch. Im Januar wurde überraschend der niederländische Ex-Unilever-Konzernchef Hein Schumacher als CEO eingesetzt. Er ersetzte den Deutschen Peter Feld, der seit April 2023 an der Spitze des Konzerns gestanden hatte.
Kommunikationsexperte Hummel gilt als Weggefährte von Manager Feld: Er arbeitete bereits bei der WMF Group unter Feld und folgte ihm später zur Marktforschungsfirma GfK sowie zu Barry Callebaut.
(AWP)