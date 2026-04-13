Seit dem 1. April ist Taryn Ridley Vice President Corporate Communications & Public Affairs bei Barry Callebaut. Sie übernimmt die weltweite Verantwortung für interne und externe Kommunikation.Ridley berichtet direkt an CEO Hein Schumacher, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess. Sie arbeitet seit 2015 im Unternehmen und war zuletzt für externe Angelegenheiten und ESG-Themen zuständig.