Das Unternehmen ist derzeit mit gut sechs Milliarden Franken bewertet. Die Titel gelten als die am stärksten leerverkauften Aktien der Schweiz. Rund ein Viertel des frei handelbaren Anteils liegt bei Investoren, die auf fallende Kurse setzen. Am Freitag ziehen die Papiere nach dem Bericht um 6,6 Prozent an.