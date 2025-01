So bald wird sich an dieser Situation kaum etwas ändern. Laut Bloomberg deuten Prognosen auf ein weiteres Jahr mit Versorgungsengpässen hin - dies nachdem Krankheiten und schlechtes Wetter schon zu Ernteausfällen in der Elfenbeinküste und in Ghana geführt hatten. Die beiden Länder machen normalerweise den Grossteil der Kakaoversorgung weltweit aus.