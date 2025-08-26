Hintergrund des Aufstiegs sind Nachrichten, wonach sich ein Problem von Barry Callebaut teilweise auflöst: der Preisdruck bei Kakao. Wie der zuständige Analyst der UBS schreibt, wird in verschiedenen Ländern zusätzliches Kakaoangebot geschaffen. In der Elfenbeinküste, die 40 Prozent des weltweiten Angebots stellt, sei eine Beschränkung für den Anbau neuer Kakaopflanzen aufgehoben worden. In Brasilien soll die Produktion so weit hochgefahren werden, dass sie in zehn Jahren ein Volumen von 1,5 Millionen Tonnen Kakaobohnen erreicht (aktuell: 200'000 Tonnen). Und in Ghana wolle die Regierung 200'000 Hektar Land für den Kakaoanbau erwerben und die Produktion von derzeit 0,5 Millionen Tonnen auf 1 Million Tonnen erhöhen.