Der Titel von Barry Callebaut war in den vergangenen Tagen so gefragt wie kaum ein anderer am Schweizer Aktienmarkt. Das knapp 15-prozentige Kursplus der vergangenen fünf Handelstage hat die Valoren bis am Montagabend auf den Stand von 1'068 Franken geführt.
Diesen Wert verteidigte der Schokoladenhersteller kurz nach der Börseneröffnung am Dienstag nicht, da sie 0,5 Prozent nachgibt. Er entspricht aber dem höchsten Stand seit Anfang April und einem 20-Wochen-Hoch.
Kursentwicklung von Barry Callebaut.
Hintergrund des Aufstiegs sind Nachrichten, wonach sich ein Problem von Barry Callebaut teilweise auflöst: der Preisdruck bei Kakao. Wie der zuständige Analyst der UBS schreibt, wird in verschiedenen Ländern zusätzliches Kakaoangebot geschaffen. In der Elfenbeinküste, die 40 Prozent des weltweiten Angebots stellt, sei eine Beschränkung für den Anbau neuer Kakaopflanzen aufgehoben worden. In Brasilien soll die Produktion so weit hochgefahren werden, dass sie in zehn Jahren ein Volumen von 1,5 Millionen Tonnen Kakaobohnen erreicht (aktuell: 200'000 Tonnen). Und in Ghana wolle die Regierung 200'000 Hektar Land für den Kakaoanbau erwerben und die Produktion von derzeit 0,5 Millionen Tonnen auf 1 Million Tonnen erhöhen.
Er glaube nun, dass niedrigere Kakaobohnenpreise die Bilanz, die Rentabilität, den Cash Flow sowie die Volumenaussichten von Barry Callebaut unterstützen, so das Fazit des UBS-Analysten, der die Aktie mit «Neutral» und einem Kursziel von 900 Franken einstuft. Damit bleibt er trotz ermutigender Einschätzung zum Kakaopreis vergleichsweise zurückhaltend. Der Konsens der von Bloomberg erfassten Experten sieht die Aktie bei 1063 Franken, also in etwa dort, wo sie am Dienstagmorgen notiert.
Speziell vorsichtig ist die Bank Vontobel. Sie vergibt ein «Hold»-Rating und setzt das Kursziel bei 850 Franken an. Das Kontrastprogramm bespielt die Analystin von Research Partners, die eine Kaufempfehlung ausspricht und der Aktie 1980 Franken zutraut. Das entspricht dem Stand, der zuletzt im Spätsommer 2022 erreicht wurde.
