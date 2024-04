"Gleichzeitig befindet sich das Unternehmen mitten in einer grossen Umwälzung aufgrund des Investitionsplans BC Next Level. Daher bleiben wir trotz einer an sich moderaten Bewertung vorsichtig hinsichtlich der Aktie. Der faire diskontierte Cashflow-Wert (DCF) liegt bei 1374 Franken (12 Prozent Aufwärtspotenzial)", so die ZKB-Analysten, die den Titel mit einem “Neutral”-Rating versehen haben.