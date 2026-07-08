Worauf achten Investoren sonst noch?

Im Mittelpunkt stehen Aussagen zur Umsetzung der im Juni vorgestellten Strategie «Focus for Growth». CEO Schumacher will mit einer stärkeren Kundenorientierung, operativen Verbesserungen und einer Fokussierung auf profitablere Geschäftsfelder verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. Ebenso wichtig dürfte der Ausblick bleiben. Barry Callebaut peilt für das Gesamtjahr weiterhin einen Volumenrückgang von 1 bis 3 Prozent an. Dieses Ziel setzt eine positive Entwicklung im zweiten Semester voraus. Analysten erwarten zwar, dass der Konzern den Ausblick bestätigt, rechnen aber mehrheitlich mit einem weiterhin holprigen Erholungspfad.