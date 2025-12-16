Auslöser für den Steigflug der Aktien ist ein Reuters-Bericht über die Abspaltung des Kakao-Geschäfts.
Um 15.09 klettern die Barry-Titel um 10,8 Prozent auf 1336 Franken. Derweil notiert der Gesamtmarkt SPI um 0,3 Prozent im Plus.
Barry Callebaut lotet dem Bericht zufolge mögliche Schritte zur Abspaltung seines globalen Kakao-Geschäfts aus. Der weltweit grösste Schokoladenproduzent befinde sich dazu in einem frühen Prüfungsstadium.
Demnach erwägt der Konzern verschiedene Optionen. Eine Möglichkeit wäre, die Kakao-Sparte abzuspalten, welche die Beschaffung, den Handel und die Verarbeitung von Kakaobohnen umfasst. Zu einem späteren Zeitpunkt soll offenbar eine Minderheitsbeteiligung verkauft werden. Alternativ stünden auch ein Gemeinschaftsunternehmen, eine Fusion mit einem anderen Geschäft oder ein vollständiger Verkauf zur Diskussion.
(AWP)