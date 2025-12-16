Demnach erwägt der Konzern verschiedene Optionen. Eine Möglichkeit wäre, die Kakao-Sparte abzuspalten, welche die Beschaffung, den Handel und die Verarbeitung von Kakaobohnen umfasst. Zu einem späteren Zeitpunkt soll offenbar eine Minderheitsbeteiligung verkauft werden. Alternativ stünden auch ein Gemeinschaftsunternehmen, eine Fusion mit einem anderen Geschäft oder ein vollständiger Verkauf zur Diskussion.