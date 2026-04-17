Die Aktie rappelt sich am Freitag langsam auf. Nach Anfangsverlusten von 2 Prozent steht der Titel aktuell 0,6 Prozent höher, obwohl einige Analysten ungnädig reagieren. Kepler Cheuvreux etwa ging bei der Anlageempfehlung auf Reduce und kürzte das Kursziel auf 1000 von zuvor 1300 Franken. Die Bank of America senkte ebenfalls auf 1000 (1140) Franken.