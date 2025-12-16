Das Unternehmen muss den Kauf von Kakaobohnen vorfinanzieren, bevor es die Rohwaren an Kunden liefert. Dieser Prozess erfordert Investitionen in das Betriebskapital, was insbesondere in Zeiten hoher Preise durch zusätzliche Schulden finanziert wird. Die Kakaopreise waren im vergangenen Jahr stark gestiegen, nachdem von Krankheiten befallene Ernten in der Elfenbeinküste und in Ghana zu einer weltweiten Verknappung geführt hatten. Eine nachlassende Nachfrage und eine höhere Produktion in anderen Regionen haben die Versorgungslage inzwischen entspannt und die Preise im Jahr 2025 wieder sinken lassen.